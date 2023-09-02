AFAD’dan bazı illere sarı ve turuncu kodlu şiddetli yağış uyarısı

AFAD, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı son değerlendirmeler neticesinde 2-3 Eylül tarihleri arasında sarı ve turuncu kodlu şiddetli yağış uyarısında bulundu.
AFAD tarafından yapılan açıklamada, 2 Eylül tarihinde turuncu kodla uyarılan iller; Ankara, Ordu, Samsun, 2 Eylül tarihinde sarı kodla uyarılan iller Afyonkarahisar, Amasya, Burdur, Çorum, Denizli, Eskişehir, Konya, Sinop, Uşak, Isparta, Kütahya, Tokat, Sivas, Nevşehir, 3 Eylül tarihinde turuncu kodla uyarılan iller; Ankara, Ordu, Samsun, 3 Eylül tarihinde sarı kodla uyarılan iller; Amasya, Çankırı, Eskişehir, Kayseri, Konya, Niğde, Sivas, Yozgat, Kırıkkale, Çorum, Kastamonu, Kırşehir, Nevşehir, Sinop, Tokat, Aksaray olarak belirtildi.