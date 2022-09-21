AFAD: Suriye'de 68 bin 713 briket ev inşa edildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Suriye’de projelendirilen briket evlerin son durumu hakkında bir paylaşımda bulundu.

AFAD'ın resmi hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda, çadırlarda zor şartlar altında yaşayan Suriyeli kardeşlerimiz için yapılan briket ev projesi hızla devam ediyor. Bu yolda, elini taşın altına koyan tüm STK’larımıza teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Başkanımız Yunus Sezer, savaş nedeniyle evlerini kaybeden Suriyeli kardeşlerimizin daha insani şartlarda yaşamasını sağlamak için inşa edilen briket evleri yerinde inceledi. AFAD Başkanlığımız koordinasyonunda STK'larımızın desteğiyle, Suriye'deki 284 farklı noktada projelendirilen, 86 bin 481 briket evin, 68 bin 713’ü tamamlandı. Tamamlanan briket evlere bugüne kadar 64 bin 97 aile yerleşti. Yıl sonu hedefimiz 100 bin briket ev.”