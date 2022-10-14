AFAD: Patlama trafo kaynaklı

AFAD Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada "Bartın TTK Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağında trafo kaynaklı bir patlama meydana gelmiştir" denildi.

Açıklamada bölgeye AFAD, Emniyet, jandarma, TTK ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.

AFAD'ın açıklamasında "Ankara ve Sakarya’dan birer mobil koordinasyon tırı yönlendirilmiştir. Kütahya, Zonguldak, Karabük ve Eskişehir İl AFAD müdürleri ile Sakarya, Kütahya ve Eskişehir’den AFAD ekipleri bölgeye sevk edilmiştir. Kütahya ve Zonguldak’tan tahlisiye ekipleri yönlendirilmiştir. Kızılay’dan 2 ikram aracı ve 3 personel aracı bölgeye sevk edilmiştir. Bölgede iletişim kesintisi olmamakla birlikte, tedbir amacıyla 1 mobil baz istasyonu gönderilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.