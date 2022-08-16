AFAD 'oturulamaz' raporu verdi: Evlerinin bahçesine çadır kurdular

Erzurum'da yıkılmak üzere olan evlerini terk edip, bahçeye kurdukları çadırda yaşayan Murat Ailesi yardım bekliyor. Merkez Yakutiye ilçesinin kırsal Güzelova Mahallesi'nde eşi Naşide (65) kızı Şeyma (35) ve torunu Umut (15) ile yaşayan İhsan Murat'ın sahibi olduğu taş ve topraktan yapılı yarım asırlık ev geçen zamanla yıkılmaya başladı.

DHA'nın aktardığına göre AFAD ekibinin, "oturulmaz" raporu verdiği evlerini terk etmek zorunda kalan Murat Ailesi bahçeye çadır, branda ve tahtadan başlarını sokacak bir yer yaptı. Geçimlerini sahibi oldukları 4 ineğin sütünü satarak sağladıklarını söyleyen evli ve 4 çocuk babası Murat, "Burası bize babamdan kaldı. Yaklaşık 50 yıllık bir bina. Taş ve topraktan yapıldığı için gezen zamanla duvarları patlamaya, toprak ola damında çökme ve binada eğilmeler başladı. AFAD ekibi gelip inceleme yaptı ve bize 'bu binada oturulmaz hemen terk edin' dediler. Gidecek bir yerimiz olmadığı için evin bahçesine tahta, çadır, branda ne bulduysam başımızı sokacak bir yer yaptım. Yaklaşık 4 aydır burada yaşıyoruz. Benim ve ailemin tek isteği kış gelmeden sıcak bir yuvaya kavuşmak" diye konuştu.

Eşinin mide kanseri, kendisinin ise boyun ve elinden hasta olduğunu söyleyen Naşide Murat, "Dört çocuğumuzdan üçü evli ve bizden ayrı. Bir kızım ise çocuğu ile bizimle yaşıyor. Çok kötü bir durumdayız. Eşimin kulübe gibi yaptığı evde sıcaktan oturulmuyor ve her türlü haşere bulunuyor. Tek isteğimiz bir evimizin olması, başımızda bir çatımız olsun. Yani büyük bir sıkıntı çekiyoruz. Kışın burada kalırsak donarız. Mutfak yok, banyo yok, lavabo yok, lavabo için camiye gidiyoruz. Devletimizden ve hayırsever vatandaşlardan bize yardım ellerini uzatmalarını istiyoruz" dedi.