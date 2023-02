AFAD: Can kaybı 2 bin 316'ya çıktı

AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 316 olduğunu, enkazdan 7 bin 340 kişinin sağ çıkarıldığını bildirdi.

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, deprem bölgelerindeki son duruma ilişkin açıklama yaptı. Tatar, akşam saat 23.25’te yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Ölü sayısı an itibarıyla 2316’ya yükseldi, yaralı vatandaşımızın sayısı 13 bin 293 ve yıkılan bir sayısı 6 bin 217. Enkazdan sağ kurtulan vatandaşlarımızın sayısı da 7 bin 840. Şu ana kadar bölgeye çok sayıda barınma ve yaşam malzemesi akışı devam ediyor.

Bu arada personel ve araç sayısı da çok ciddi bir artış gösterdi. Bölgede 10 bin 176 personel, 10 bin 409 AFAD gönüllüsü ve destek ekipleri ve bunlara ilave olarak 4 bin 470 Mehmetçiğimiz görev yapmakta. Şu anda sahada aktif olarak görev alan arama kurtarma ekibi sayısı yaklaşık 25 bin civarında.

Bölgede 249 araç ve 3 bin 226 iş makinası görev yapıyor. Çok sayıda araç ve iş makinası bölgeye ulaşmak için hali hazırda şu anda yoldalar. Yine jandarmamızın hava araçları ile bölgeye yapılan 100 kez helikopterler ile iniş kalkış yaparak arama kurtarma ekiplerimizin bölgeye intikal etmesini sağlıyorlar. Az önce bahsettiğim arama kurtarma ekiplerine ek olarak 245 doğal afet arama kurtarma timi, 16 özel eğitimli köpekle şu anda bölgede arama kurtarmada görev alıyorlar. Arama kurtarma faaliyetlerinde özellikle AFAD gönüllülerimizin önemli katkısı var. Bunu da burada vurgulamak istiyorum.

Bugün depremin olduğu saatten şu ana kadar 51 bin 356 yeni AFAD gönüllüsü sisteme dahil oldu. Bu milletimizin ne kadar büyük bir dayanışma kültürü içinde olduğunu gösteren önemli bir rakam. Bu anlamda toplam AFAD gönüllüsü sayısı da yaklaşık 680 bin civarına ulaştı.”

'Her yere ulaşmak çok kolay değil ama şu anda her yer kontrol altında'

Tatar, bir gazetecinin “Ulaşılamayan yerler konusunda iddialar var” sorusuna; “Şu anda ulaşılamayan yerden ziyade nerelerde enkaz olduğu belli nerelerde yıkılan bina olduğu belli. Buralara bir şekilde ekipler gönderilmiş durumda. Çok geniş bir alan. Bu kadar geniş bir alanda 25 bin kişinin olduğu arama ekibiyle her yere ulaşmak çok kolay değil ama şu anda her yer kontrol altında ve her yere ulaşılmış durumda. Ama halen daha enkaz olduğu bilinip de bir şekilde arama kurtarma faaliyetlerinin başladığı yerler var. Henüz yeni yerler başlayan yerler var. Sahadaki her yerde arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor.”