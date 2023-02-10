AFAD Başkanı: Deprem bölgesine müdahalede iki önemli engel ile karşılaştık

Kahramanmaraş merkezli olan ve 10 ili etkileyen depremler hakkında açıklama yapan AFAD Başkanı Yunus Sezer “Deprem bölgesine müdahalede iki önemli engel ile karşılaştık” dedi.

Hürriyet’ten Fevzi Kızılkoyun’un haberine göre; AFAD Başkanı Yunus Sezer yürütülen çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi:

'Olumsuz hava şartları var'

“Deprem bölgesine müdahalede iki önemli engel ile karşılaştık. Birincisi çok olumsuz kış şartları var. Kış şartları hem kara da hem de hava ulaşımını engelledi. Helikopterler, uçaklar kalkamadı. Karadan ulaşımda ise depremin etkisiyle birçok yolda ve köprülerde sıkıntılar yaşandı. Hava şartları çok kötü olmasına rağmen pilotlarımız risk alıp, canlarını hiçe sayarak indirmeler yaptı.

Afet dar kapsamlı olunca bölgedeki illeri koordine edip anında tüm kapasiteleriyle müdahale sağlanıyordu. Bir ilde afet olunca çevresindeki illerde oraya gidecek ekip bellidir, afet yaşanan ile ilk gidecek beş il, daha sonra yardıma gidecek beş il daha var. Deprem o kadar geniş alanı etkiledi ki, hem ilk yardıma gidecek beş ildeki ekip hem de sonrasındaki beş ildeki ekip depremzede oldu."

'İHA-SİHA olumsuz hava şartı sebebiyle bir süre çalışmadı'

Depremin üzerinden belli bir süre geçmesinin ardından İHA ve SİHA ile görüntü alındığını belirten Sezer, "Olumsuz hava şartları nedeniyle belli bir dönem uçuş olmadı. İHA ve SİHA uçamadığı için görüntü alma şansımız olmadı. AFAD’ın, emniyetin, jandarmanın bulut altı görüntüleme sistemleri var. Onlarda da havanın açtığı belli dönemlerde görüntü alabildik ve yıkımları tespit ettik. İlk iki gün yoğun olumsuz bir hava şartları vardı. Hava şartlarıyla mücadele ettik” dedi.