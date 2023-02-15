AFAD: 7,3 metrelik bir yer değiştirme oldu

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, AFAD Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Tarat "Olağandışı bir durumla karşı karşıyayız. Yer kabuğundaki değişimlerin 7 metre 30 santime kadar olduğu bilgisi var" dedi. Toplam 3 bin 858 artçı deprem olduğunu belirten Tatar, "4-5 arası büyüklükte 400'e yakın artçı sarsıntı oldu. 5-6 arasındakilerin sayısıysa 38. Artçı sarsıntılarda kırsal alanda kar yağan bölgelerde çığ olabilir. Vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durması gerekiyor" diye konuştu.

'400 km üzerinde bir yüzey kırığı oluştu'

Orhan Tatar, "Kahramanmaraş merkezli depremler, yıllık en büyük deformasyona denk geliyor. Bu iki depremin toplam etki süresi 2 dakikalık bir süreye yayılıyor. Bu depremler Anadolu coğrafyasının son 2 bin yılda yaşadığı en büyük depremler. 110 bin km karelik alanda etki yarattı. Boyutları farklı olmakla beraber depremler ülkemizin her yerinde hissedildi. 400 km üzerinde bir yüzey kırığı oluştuğunu biliyoruz" ifadesini kullandı.

Ortaya büyük bir enerji çıktığına da işaret eden Tatar, "Bakanlığa bağlı ekipler bölgede hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımız bu çalışmaları e-devlet üzerinden kontrol edebilirler. Ayrıca vatandaşlarımızın Türkiye deprem haritasına ilişkin yoğun talebi var. Bizim afetlere karşı dirençli toplumlar oluşturmamız gerekiyor" dedi.