'Adnan Oktar yolunu buldu, yakında serbest kalacağı söylentileri aldı başını gidiyor'

Adnan Oktar Cemaati davasında gelen son tahliye haberleri yeni bir tartışmaya yol açtı.

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Adnan Oktar'ın yolunu bulduğunu, tahliye edileceği söylentilerinin arttığını ifade etti.

Alçı yazısının ilgili bölümünde şu ifadeleri kullandı:

"Devletin, Alparslan Kuytul gibi ya da Adnan Oktar gibi isimlere karşı teyakkuzda olması gayet doğaldır ama onların destekçisi silahsız insanlara hukukun dışına taşarak gaddar davranmak asla doğru değil. Bu arada Adnan Oktar'ın "yol"unu bulduğu ve yakında serbest kalarak yeniden örgütleneceği söylentileri yargı camiasında aldı başını gidiyor. Oktar'a operasyon yapıldığında iktidar medyası ve özellikle Akit Medya Grubu çok dik ve korkusuz bir duruş sergilemişti. Şimdi ne oldu da suskun durumdalar? Adnan Oktar örgütünün "masum bir İslami oluşum" olduğu yönünde yargı kararları çıkmaya başladı."