Adnan Oktar başka bir cezaevine nakledildi

KRT'nin haberine göre suç örgütü lideri Adnan Oktar, kolluk kuvvetleri eşliğinde, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nden alınarak İstanbul Havalimanı üzerinden başka bir cezaevine nakledildi.

Adnan Oktar "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "çocukların cinsel istismarı" ve "cinsel saldırı" dahil birçok suç iddiasıyla 18 Temmuz 2018'de çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Batman'a nakledildiği yalanlanmıştı

2021 yılının Mayıs ayında da Edirne Cezaevi’nde beraber kaldığı 'Aslanlar' diye bilinen erkek müritleriyle sohbet toplantıları yaptığı söylenen Adnan Oktar'ın, uyarılara kulak asmayınca Batman’a nakledildiği iddiaları medyada yer almıştı. Oktar'ın Batman'da T Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne tek başına nakledilmesinin kararlaştırıldığı iddia edilmiş ancak Adalet Bakanlığı haberi yalanlamıştı.