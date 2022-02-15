Adli Tıp'ın Aysel Tuğluk raporu belli oldu

Adli Tip Kurumu, Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk ile ilgili sağlık raporu ortaya çıktı.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen raporda, 2016 yılından beri Kocaeli Kandıra F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Tuğluk için "Hafif bilişsel bozukluklar tespit edildi. Cezai sorumluluğu tam" denildi.

Aysel Tuğluk'la Dayanışma Grubu, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada hafıza kaybı yaşadığı belirtilen Aysel Tuğluk'un serbest bırakılması çağrısı yapmıştı.

Euronews'in haberine göre İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, daha önce hazırladığı raporda “Hayatını yalnız idame ettirebileceği, tedavisi ve önerilen aralıklarla düzenli poliklinik kontrollerinin sağlanarak cezaevi şartlarında infazına devam ettirebileceği…” ifadelerine yer verilmişti.

Geçtiğimiz yıl Tuğluk’un serbest bırakılması için çağrı yapan İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu da "12 Temmuz 2021 tarihli Kocaeli Üniversite Adli Tıp raporunda, Aysel Tuğluk’un ‘demans’ hastalığının olduğu, hayatını sürdürmek için ikinci kişilerin yardımına ihtiyaç duyduğu açık biçimde ifade edilmiştir. Hastalığı hızla ilerleyen Tuğluk'un yaşamı riske atılıyor'' denildi.

'Adli Tıp suç işliyor'

"Aysel Tuğluk’a Özgürlük İçin 1000 Kadın" kampanya grubu, rapora tepki göstererek, yetkili sağlık kurumlarının "cezaevinde kalamaz" raporlarını dikkate almayan Adli Tıp Kurumunun suç işlediğini belirtti.

Kampanya grubunun paylaşımlarında şu tepkiler ifadeler yer aldı:

"Aysel Tuğluk’un ağır hastalığına ilişkin yetkili sağlık kurumlarının “cezaevinde kalamaz” raporlarının dikkate alınması, hukuka, insan haklarına uygun bir karar vermesi gerekirken #AdliTıpSuçİşliyor ATK, bugün verdiği raporla Aysel’in yaşamını hiçe sayarak siyasi bir karar verdi."

"ATK'nin görevi hukuk, adalet ve tıp etiğine uygun, insan sağlığını, yaşamını gözeten kararlar vermektir, siyasi kararları onamak değil! #AdliTıpSuçİşliyor Verdiği karar insan haklarına aykırıdır. Aysel Tuğluk’un derhal serbest bırakılarak tedavi olmasını talep ediyoruz!"

Ne olmuştu

Aysel Tuğluk, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı görevinde bulunduğu dönemde, 29 Aralık 2016'da tutuklandı.

Tuğluk hakkında hazırlanan iddianamede, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanlığı döneminde yaptığı açıklamalar ve faaliyetleri nedeniyle suçlandı.

16 Mart 2018’de kararını açıklayan Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi, Aysel Tuğluk'a “örgüt yöneticisi olmak” iddiasıyla 10 yıl hapis cezası verdi.

Yapılan itirazlara rağmen, Yargıtay 16. Ceza Dairesi de Tuğluk hakkında verilen hapis cezasını onadı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6-8 Ekim Kobane eylemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Tuğluk için tutuklama kararı verildi.