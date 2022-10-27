Adli Tıp Kurumu'nun raporu cezaevine ulaştı: Aysel Tuğluk'un tahliyesi bekleniyor

Adli Tıp Kurumu (ATK), Aralık 2016'dan beri Kocaeli Kandıra Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve 15 Mart 2021’de 'demans' teşhisi konulan eski HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk hakkında "cezaevinde kalamaz" raporu verdi.

Artıgerçek’te yer alan habere göre, ATK raporunun cezaevi idaresine ulaştığı öğrenildi. İnfaz Hâkimliği'nin 'cezaevinde kalamaz' yazısı yazmasıyla Tuğluk'un tahliye edilmesi bekleniyor.

Tuğluk'un avukatı Ezgi Güngördü saat 11.00 sıralarında ATK raporunun cezaevi idaresine ulaştığını söyledi. Göngördü, Tuğluk'un İnfaz Hâkimliği'nin tahliye edilmesi yönünde yazılı bir belge göndermesiyle cezaevinden çıkabileceği bilgisini verdi.

Kandıra Cezaevi önünde bulunan HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay, "Geceden beri Kandıra Cezaevi önündeyiz.Adli Tıp Kurumu'ndan rapor çıkmasına rağmen hala burada bir işlem yapılmıyor" açıklamasını yaptı.

Aysel Tuğluk'a 'demans' teşhisi konulmuştu

Aysel Tuğluk, Demokratik Toplum Kongresine (DTK) yönelik operasyon kapsamında 28 Aralık 2016 tarihinde tutuklandı. Kandıra 1 No’lu F Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan Tuğluk'a 15 Mart 2021’de 'demans' teşhisi konuldu.

İstanbul Adli Tıp Kurumu (ATK) 4 Şubat Tuğluk hakkında "Cezaevi şartlarında infazına devam ettirebilir" raporu verdi. Tuğluk'un avukatları karara itiraz etti.

Aysel Tuğluk avukatlarının talebi üzerine 13 Haziran Pazartesi günü, üçüncü kez Adli Tıp Kurumu’na (ATK) götürüldü. Adli Tıp Kurumu 22 Haziran'da açıkladığı raporunda "cezaevinde tek başına hayatını idame edebileceği” belirtildi.

Tuğluk hakkında 6 Ağustos’ta Kobani davasının 15’nci duruşmasında tahliye kararı verildi ancak başka bir dosyadan hükümlü olması nedeniyle tutukluluğu devam etti.

Adli Tıp Kurumu hastalığı ilerleyen Tuğluk hakkında hazırladığı yeni raporunda "cezaevinde kalamaz" dedi.