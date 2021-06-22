Adıyaman’da iş cinayeti: Mermer ocağında çalışan 42 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi

Adıyaman’da mermer ocağında çalışan 42 yaşındaki Abuzer Parlak, dinlendiği sırada iş makinesinin devirdiği mermer bloğun altında kalarak hayatını kaybetti.

Dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Çamlıca Köyü yakınlarında mermer ocağında çalışan 3 çocuk babası Abuzer Parlak, dinlendiği esnada Cezair Yılmaz’ın kullandığı iş makinasının devirdiği mermer bloğun altında kaldı.

Mermer bloğun altında kalan Parlak’ı görenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık görevlileri, bloğun altından çıkarılan Parlak’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma tarafından yapılan incelemenin ardından Parlak’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Jandarma, Parlak’ın ölümüne neden olan iş makinesi operatörü Cezair Yılmaz’ı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.