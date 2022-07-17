Adıyaman'da iş cinayeti: 9. kattan düşen işçi yaşamını yitirdi

Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki bir inşatta, inşaat malzemelerini asansörle 9. kata taşınırken ayağı el arabasına sıkışan 57 yaşındaki inşaat işçisi Fahri Çelik, asansörün el arabasını aşağı indirmesiyle birlikte sürüklenerek 9. kattan aşağı düştü.

Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, yaptığı ilk incelemede Fahri Çelik’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Çelik’in cesedi yapılan incelemelerden sonra Kahta Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmaya devam edildiği bildirildi. (İHA)