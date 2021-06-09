Adıyaman'da 86 tekstil işçisi zehirlendi

Adıyaman'daki 4 tekstil fabrikasında çalışan 86 işçi yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 4 tekstil fabrikasında çalışan işçiler, yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede tedavi edildi.

Kahta Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren 4 fabrikada çalışan işçilerden 86'sı iddiaya göre aynı yemek firmasından gönderilen yemekten yedikten sonra rahatsızlandı.

AA'nın haberine göre, durumun bildirilmesi üzerine fabrikalara 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan işçilerin tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.

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