Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) yer alan bilgilere göre; Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin saati 05.23 olarak açıklanırken derinliği 7,01 kilometre olarak ölçüldü.

Öte yandan, Adıyaman'da 4,2 büyüklüğünde deprem yaşandı. 07.15'te meydana gelen depremin derinliği 6,4 kilometre olarak kaydedildi. AFAD'ın verilerine göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 ve Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 11 bin 20 artçı sarsıntı oluştu.