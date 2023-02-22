Adıyaman Valiliği'nden tepki çeken 'göreve çağırma' kararı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, çıkarılan genelgeyle kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan işçilerin esnek çalışma yöntemine geçişi ve diğer personellerin de idari izinli sayılmaları kararı alınmıştı.

Adıyaman Valiliği bugün yaptığı açıklamada, "Kolluk kuvvetleri, sağlık hizmetlerini ve 112 Acil çağrı merkezi hizmetlerini yürüten personeller ile kanuni izinliler hariç, diğer personeller 21.02.2023 tarihinden itibaren normal mesaiye geleceklerdir" kararını duyurdu.

Depremin yıkıma yol açtığı kentte, Valiliğin kamuda çalışan emekçileri "göreve çağırma" kararı tepki çekti.

Adıyaman Valiliği'nin açıklaması şu şekilde:

"Valiliğimizin 13.02.2023 tarih ve 29239 sayılı yazısı ile 19.02.2023 tarih ve 29299 sayılı yazımız ile 06.02.2023 tarihinde meydana gelen depremler sebebiyle Olağanüstü hal ilan edilen ilimizdeki kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan personellerin Cumhurbaşkanlığı 2023/5 sayılı Genelgesine dayanılarak personellerin esnek çalışma yönteminin uygulanması ve diğer personellerin de idari izinli sayılmaları belirtilmişti. Ancak görülen lüzum üzere kolluk kuvvetleri, sağlık hizmetlerini ve 112 Acil çağrı merkezi hizmetlerini yürüten personeller ile kanuni izinliler hariç, diğer personeller 21.02.2023 tarihinden itibaren normal mesaiye geleceklerdir.

Hamileler, 5 yaş altı küçük çocuğu olan kadın memurlar, engelliler ve kronik hastalığı olan personel esnek çalışma yöntemiyle çalışacaklardır. Kurum amirlerince mesaiye gelmeyen personeller hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılacağı ilanen duyurulur."