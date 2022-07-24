'Adıyaman nüfusunun yaklaşık yüzde 10'u mevsimlik tarım işçisi olarak çalışıyor'

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman nüfusunun yaklaşık yüzde 10'unun çevre şehirlerde mevsimlik tarım işçisi olarak çalıştığını belirtti.

Adıyaman'dan Malatya'ya mevsimlik tarım işçisi olan giden yurttaşların günlük 216 lira kazandığını belirten Tutdere, işçilere verilen 216 liranın içinde yol masrafı, konaklama ve "çavuş" ücretinin de dahil olduğunu açıkladı.

Tutdere'nin açıklamasında öne çıkanlar şöyle:

"Adıyaman nüfusunun yaklaşık yüzde 10’u çevre şehirlerde mevsimlik tarım işçisi olarak çalışıyor. Hemşerilerimiz sosyal güvencesi ve sosyal hakkı olmadan günde yaklaşık 10 saat çalışarak ekmek parası için büyük bir mücadele veriyor.

Adıyaman’dan Malatya’ya kayısı toplamak için giden hemşerilerimize günlük olarak sadece 216 lira verilmektedir. Bu 216 liranın içinde yol masrafı, konaklama ve çavuş ücretleri de dahil edilmiştir. Bu kesinlikle doğru bir uygulama değildir. Bu şekilde emekçilerimizin eline hiç para geçmemektedir. Parası pula dönen, iş ve aş bulamadığı için Adıyaman’dan başka şehirlere mevsimlik tarım işçisi olarak gitmek zorunda bırakılan hemşerilerimizin emeklerinin karşılığı verilmelidir."