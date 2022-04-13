Adıyaman Kömür'de maden direnişi: 20 gözaltı

Adıyaman merkeze bağlı Kömür beldesinin kuzey kesiminde yer alan Serintepe Mahallesi’nin kırsal alanında MEDOS madencilik şirketi tarafından yapılmak istenilen mermer ocağına karşı direniş 8’inci gününde sürüyor.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre maden için çalışmaları başlatılan şantiye yolu, bölge halkının eylemleriyle bir haftadır durdurulmuştu. Mahalleliler, maden ocağının planlandığı alanda nöbet eylemini 8’inci gününde başlatmak için söz konusu alana gitmek istedi. Yüzlerce mahallelinin alana geçmesi jandarma tarafından engellenmek istendi.

Mahallelilere alana girişlerin yasak olduğunu söyleyen jandarmaya rağmen patikalardan kepçelerin çalıştığı alana ulaşan köylüler, kepçelerin önüne büyük taşlar yuvarlayarak çalışmaları durdurdu.

Jandarma kepçelerin çalıştığı alana ulaşan en az 20 mahalleliyi, kelepçeleyerek gözaltına aldı. Yoğun biber gazının kullanıldığı Jandarma saldırısında gözaltına alınanlar, Komür jandarma Komutanlığı’na götürüldü.