Adıgüzel: Ayder'i halktan alıp belirli bir zümreye vermek istiyorlar

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Rize’nin Ayder Yaylası’ndaki yapılaşmaya tepki göstererek, “Aslında yapılmak istenen, Ayder'i halktan alıp belli bir zümreye vermek. Burada adeta bir Davos yapmaya çalışıyorlar. Oldu olacak Ayder'in ismini de ‘Ayvos’ yapın. Zaten Ayder, bu haliyle ayvayı yemiş olacak” dedi.

Mustafa Adıgüzel, bugün yaptığı açıklamada, Ayder Yaylası’nda yapımı süren inşaat projelerine dikkat çekti. “Ayder'de bir yapılaşma ve betonlaşma var. Doğal dokusu tahrip edilip, güya yenileme ve koruma adı altında bir proje ile talan ediliyor. Zaten ne zaman AKP ‘koruma’ diye bir proje başlatsa korkuyoruz” diyen Adıgüzel, şunları söyledi:

'Rezidanslar yapılıyor'

“Ayder'i kirlettik, rezil ettik. Bu cümleyi 5 yıl önce söyleyen, Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu cümle, aslında bir günah çıkarma değilmiş, yeni yapacakları bir şeyin ön habercisiymiş. Şimdi Ayder'de, sadece görülen alanda değil, 3 farklı alanda inşaat var. Büyük bir yapılaşma ile rezidanslar yapılıyor, aşağıda bir otopark alanı yapılıyor ve yukarıda, Tikço tepesinin başında villalar yapılıyor. Bütün bunlar göz ardı edilip kamuoyuna gösterilmiyor. Aslında yapılmak istenen, Ayder'i halktan alıp belli bir zümreye vermek. Burada adeta bir Davos yapmaya çalışıyorlar. Oldu olacak Ayder'in ismini de ‘Ayvos’ yapın. Zaten Ayder, bu haliyle ayvayı yemiş olacak.

'Betona boğuyor'

Bunun hazırlıkları çok önceden başladı. Önce Ayder Milli Parkı'nın bir alanı milli park olmaktan çıkarıldı, imara açıldı. İşte bugünün hazırlıklarıydı. Oradaki insanlar da itiraz etmesinler diye ‘Sizin yerlerinizi koruyacağız’ denildi. Fakat esas zararı şimdi oranın halkı görecek. İşte bu da bir AKP kandırmacası. Güzelim coğrafyayı, Türkiye’nin gözbebeği bir alanı yine betona boğuyorlar ve buna da herkes sessiz kalıyor. Orada eğer buna müsaade edersek daha sonra Uzungöl’e, daha sonra Perşembe Yaylası’na gelecekler.” (ANKA)