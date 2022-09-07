Adı rüşvet iddialarına karışmıştı: Gizli sürgün

İçişleri Bakanlığı müfettişleri, adı rüşvet iddialarıyla anılan Şanlıurfa İl Göç İdaresi’nde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından iddialarla ilgili rapor hazırlanma aşamasındayken kurum içinde dikkat çeken gelişmeler yaşandı.

Müfettiş incelemesinin ardından adı rüşvet iddialarına karışan Şanlıurfa İl Göç İdaresi Müdürü Fatih Işık'la ilgili kuruma 'gizli belge' olarak 'Fatih Işık Atama' başlıklı bir karar gönderildi.

Söz konusu kararda, Fatih Işık'ın Muş İl Göç İdaresi'nde boş bulunan üçüncü derece il göç uzmanı kadrosuna atandığı bildirildi. Işık'ın neden sürgün edildiğiyle ilgili herhangi bir resmi açıklama da yapılmadı.

Gazete Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre, İçişleri Bakanlığı'nın, adı rüşvet iddialarıyla anılan diğer personellerle ilgili herhangi bir soruşturma başlatıp başlatmadığı ise bilinmiyor. Ancak bahsi geçen kişilerin kurum içindeki görev yerleri değiştirildi.

Yeni müdür Mardin'den

Fatih Işık'tan sonra boşalan koltuğa Mardin İl Göç İdaresi Müdür Vekili Fatih Ahmet Günel oturdu. Ancak Günel'in Urfa'ya atandığı konusunda da henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Şanlıurfa İl Göç İdaresi'nin resmi internet sitesinde ise kurum müdürü olarak hâlâ Fatih Işık yer alıyor.

Fatih Işık kimdir?

Son dönemde adından sıkça bahsettiren Fatih Işık, 1984 yılında Muş'ta dünyaya geldi. Işık, ilk ve orta öğrenimini Muş'ta tamamladı. 2008 yılında Sütçü İmam Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. 24 Şubat 2009'da Muş Defterdarlığında Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni olarak memuriyet hayatına başlayan Işık, Ahmet Yesevi Üniversitesi Yerel Yönetimler alanında yüksek lisansını tamamladıktan sonra 14 Temmuz 2014'te İl Göç Uzman Yardımcısı olarak Muş İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne atandı. 10 Şubat 2015 tarihinden Şanlıurfa İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne atandığı güne kadar Muş İl Göç İdaresi'nde İl Müdürlüğü görevini yürüttü.

Fatih Ahmet Günel kimdir?

25 Ocak 1989 yılında Elazığ’da dünyaya geldi. İlk ve ortaöğretimi memleketinde tamamladı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 2011 yılında mezun oldu. 2014 yılında Elazığ İl Göç Uzman Yardımcısı olarak görevine başladı. 20 Nisan 2018 tarih ve 18923 sayılı Bakanlık Makam Oluru ile Kütahya İl Göç İdaresi Müdür Vekili olarak atandı. 2021'den beri 233 sayılı Bakanlık Makam Oluru ile Mardin İl Göç İdaresi Müdür Vekili olarak görevlendirildi.