ADD'nin 805 muhtara gönderdiği mektup yerine ulaşmadı

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Mersin Şubesi tarafından 805 muhtara gönderilen, Mersin Limanı'nın genişletilme projesiyle Atatürk Parkı’nın yok edileceğinin anlatıldığı mektupların kaybolduğu öne sürüldü.

Gazete Duvar'dan Burcu Özkaya Günaydın'ın haberine göre, ADD Mersin Şubesi, 4 Haziran’da meslek örgütleriyle birlikte ‘Mersin Limanı’nda Neler Oluyor?’ başlığıyla panel düzenledi. Buradan çıkan sonuç ve çözüm önerilerini, 5 Ağustos’ta Mersin’deki 805 muhtara PTT üzerinden gönderdi. Fakat aradan üç ay geçmesine rağmen mektupların muhtarlara ulaşmadığı tespit edildi.

Mektuplar için 6 bin lira ödeme yapıldı

ADD Mersin Şube Başkanı Serdar Erkan, konuyla ilgili PTT Genel Müdürlüğü’nü aradığını, kendisine dönüş yapılacağının söylenmesine rağmen herhangi bir dönüş yapılmadığını belirtti. İki gün önce PTT hakkında suç duyurusunda bulunduklarının altını çizen Erkan, “805 mektuba ne oldu?” diye sordu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın sorumluluğundaki Mersin Limanı, 2007 yılında özelleştirildi. Limanı işleten Uluslararası Mersin Liman İşletmeciliği’nin (MİP), liman sahasını genişletmek istemesine; başta Mersin Büyükşehir Belediyesi olmak üzere kentteki mimar, mühendis ve kent konseyleri karşı çıkıyor. Çevre örgütleri projeye karşı dava açtı ancak davayı şirket kazandı. Mahkemenin kararına itiraz edildi, yargıdaki süreç hâlâ devam ediyor.

Erkan, bu genişlemeyle Mersin şehir merkezinin trafik yükünün çok fazla artacağını, kentin tek yeşil alanının yok olacağını vurguladı.

‘Bilgi için PTT'yi aradım, dönüş yapılmadı'

Projenin, Mersin halkının yararına değil, şirket yararına olduğunu söyleyen Erkan, muhtarlara gönderdikleri mektuplarda da bunu anlattıklarını söyledi. Mektupların gitmesinden bir ay sonra herhangi bir dönüş alamayınca mektubun akıbetini birkaç muhtarlığa sorduklarını söyleyen Erkan, “Muhtarlara mektupların ulaşmadığını anladık. PTT Genel Müdürlüğü’nü aradım. Sekreteri ‘dönüş yapacağız’ dedi fakat dönmedi. Bir süre daha bekledik. Ulaşabildiğimiz muhtarlıklardan da mektupların kendilerine iletilmediğini öğrendik. PTT’nin 1 kilometre ötesinde bir muhtarlık var, oraya dahi gitmemiş. 805 mektup için 6 bin TL ödeme yaptık. ADD olarak bütçemiz sınırlı. İadeli taahhütlü 15 bin TL tutuyordu, gönderemedik o fiyata. Bir sorun olursa gönderici adresi belli, geri iade edilir diye düşündük. 805 mektubun akıbeti ile ilgili PTT’den açıklama bekliyoruz” diye konuştu.

Mersinliler için önemli bir konuya dair gönderilen mektupların kaybolmasının da manidar olduğunu söyleyen Erkan, haberleşme özgürlüğünün engellendiğini, yetkililerden konu hakkında açıklama beklediklerini belirtti.

Öte yandan mektupların akıbeti hakkında konuşan PTT Mersin Başmüdürlüğü, konunun soruşturma aşamasında olduğunu söyledi.