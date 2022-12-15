'Adaylık iddiasını devam ettirirse CHP Genel Başkanlık pozisyonu da tartışmaya açılır'

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na YSK üyelerine hakaret gerekçesiyle 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilirken, önemli bir karar gününde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da olmasının büyük tepki çektiğini belirterek, "Ortalık yıkıldı resmen. O dakikaya kadar Kılıçdaroğlu’nun aday olması gerektiğini düşünen, inanan CHP’li bazıları bile dayanamayıp öfkelerini kustular. Haksız da değillerdi çünkü böylesi önemli bir kararın verileceği gün yurt dışına seyahat planlamak ya akıl tutulmasının bir tezahürüdür ya da kötü niyetin!

Kötü niyet olmadığı anlaşıldı ama. Çünkü Kemal Bey seyahati yarıda kesip özel uçakla Türkiye’ye döndü. Döner dönmez de Saraçhane’ye İmamoğlu’nun makamına geçti. Belli ki bir akıl tutulması yaşanmıştı." diye yazdı.

Yaşananların Kemal Kılıçdaroğlu açısından büyük hüsran olduğunu kaydeden Yılman, "Bence Kemal Bey de etrafı da artık aday olabilme ihtimalini falan asla dile getirmemeliler ve bundan sonra sadece bir akil insan, teknik direktör, oyun kurucu olarak siyaset sahnesinde yer alacağı konusunda seçmenlerini inandırmalılar. Aksi halde yani adaylık iddiasının devam ettirilmesi durumunda CHP Genel Başkanlık pozisyonu da tartışmaya açılır." ifadelerini kullandı.