Adaylığı tartışılıyordu, CHP'li Salıcı: Biz sandıkta Tayyip Bey’i görmek istiyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığı tartışması ile ilgili ne düşünüyorsunuz?

Biz Tayyip Bey’i sandıkta yenmek istiyoruz. Biz sandıkta Tayyip Bey’i görmek istiyoruz. Erken olur, zamanında olur, baskın olur biz her türlü formüle varız. Türkiye’nin hali ortada memleketin bütün sorumluluğunu muhalefet mi sırtlanmak durumunda? Şu anda sorumluluk mertebesinde olan iktidar partisi. "Bana yetkiyi verin enflasyon nasıl düşecek?" diyordu ya. Hodri meydan madem bu konu ile ilgili bir tartışma var, madem bu konu ile ilgili bir sıkıntı var, erken yapsın seçimi.

Salıcı: Sahada, anketlere göre daha ilerideyiz

Milletvekili seçimleri için hedefiniz veya başarı kriteriniz nedir?

Başarılı olmanın kriteri iktidar. Biz birinci parti olarak seçimden çıkacağız. Zaten şu anda birinci parti olmuş durumdayız. Biz bu farkın giderek açılacağını düşünüyoruz. Bütün çalışmalarımız ona göre. Birinci parti olduk sorun çözüldü mü hayır. Rehavete kapılmayacağız. Anketler yanılabilir, şaşabilir. Bugünden yarına değişebilir. Ama bizim sahada gördüğümüz, anketlere göre daha ilerideyiz saha daha önde anketlerden.

İYİP de birincilik parti hedefi koyuyor kendine?

Herkes birinci parti olmak ister ona göre mücadelesini verir. Bize gelen kamuoyuna yayınlanan anketlerde CHP birinci parti. Biz buna bel bağlayarak siyaset yapıyor değiliz. Mücadelemizi artırarak devam ettireceğiz. Sonuçta iddia ortaya koymadan siyaset yapılmaz. İddianızı koyarsınız ona göre hareket edersiniz.

CHP 6'lı masaya cumhurbaşkanı adayı olarak kimi önerecek?

Her Cumhuriyet Halk Partilinin doğal olarak genel başkanı aday görmesini beklemesinden daha doğal bir şey yok. Genel başkanı biz genel başkanlığa layık görüyoruz da adaylığa mı layık görmüyoruz. Dolayısıyla bu bir tartışma konusu değil bizim için. Biz genel başkanımızın arkasındayız. Bu bizim için tartışma dışı. Ama masada ne olur? Bu bugünün konusu değil. Zamanlamasına, süresine, ne zaman açıklanacağına liderler masada karar verecek. Bizim gönlümüzden genel başkan geçer, bu da doğal bir şeydir.

Seçim güvenliği işbirliği devam edecek

Ortak aday çıkmasa bile sandık güvenliği işbirliği olacak mı?

Şu anda altılı masadaki liderler diyorlar ki "Biz ortaklaşacağız. Her halükarda cumhurbaşkanlığı seçiminde ortaklaşacağız." Zaten partiler, ayrı liste mi çıkarır, aynı listeden mi girmeyi tercih eder durum ne olursa olsun sandıklarda, sandık güvenliği konusunda biz ortak çalışma yürütüyoruz bu net. Amacımız sandığa atılan oyun sandıktan çıkması. AKP’nin oyunu da koruyacağız. MHP’nin oyunu da koruyacağız.