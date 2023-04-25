14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri yaklaşırken soL TV halkın temsilcilerini ekrana taşıyor. TKP milletvekili adaylarının kendilerini ve mücadelelerini anlattığı “Adaylar Konuşuyor” programının bu bölümdeki konuğu TKP Kocaeli Milletvekili Adayı döküm işçisi Aydaner Aktaş oluyor.
Adaylar Konuşuyor | Aydaner Aktaş TKP Kocaeli Milletvekili Adayı
soL TV halkın temsilcilerini ekrana taşıyor. 'Adaylar Konuşuyor' programının bu bölümdeki konuğu TKP Kocaeli Milletvekili Adayı döküm işçisi Aydaner Aktaş.
Haber Merkezi