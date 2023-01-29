'Adayın gündeme gelememesinin tek nedeni 'Kılıçdaroğlu Sendromu'ndan kaynaklı'

HaberTürk yazarı Sevilay Yılman bugün yayımlanan yazısında, "İlk toplantılar için değil tabii ama adayın artık en azından kim olması gerektiğinin masanın gündeme gelememesinin tek nedeni; “Kılıçdaroğlu Sendromu”ndan kaynaklı" görüşümü savundu.

Yılman yazısında, "Tabii ki psikolojide böyle bir sendrom yok ama ben bu durumu böyle bir tanımlama ile ifade etmek istedim. Hem ana muhalefet lideri hem de masanın kuruluşunda fikir babası olan Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir türlü masaya adını koyamaması neticesinde yaşanan bu sendromun aşılabilmesi için de Temel Bey böyle bir yöntemi uygun görmüş. Şaka gibi ama değil, maalesef işin aslı gerçekten de böyle… Yani Kemal Bey: “Arkadaşlar partimin yetkili kurullarından da aldığım yetki ile CHP’nin adayı olarak kendimi öneriyorum” diyebilmiş olsaydı çoktan bu iş çözülmüştü. “O mu? Yoksa başka biri mi aday olacak? Ya da ortak bir aday üzerinde anlaşılamayacak da çoklu adaya mı gidilecek?” falan belli olmuştu. Özetle sevgili okur masanın adayın kim olması gerektiğini bir türlü konuşturtmayan Bay Kemal’in tutumu" ifadesini kullandı.

'Kemal Bey aday olması gerektiğinden emin değil'

Yılman şunları kaydetti:

"Neden ama? Çünkü Kemal Bey aday olması gerektiğinden emin değil. Çekinceleri var ve bu çekince sanıldığı gibi Akşener’in ya da masadaki başka bir liderin itiraz edeceğinden dolayı falan değil.

Asla! Onun çekince duyduğu şey seçimi kazanamama endişesinden kaynaklı. Kazanacağına yüzde yüz inanmış olsaydı yüz kere getirmişti adını masaya. Çünkü garanticidir Kemal Bey. Sanıldığı gibi kendisinin adaylığı ile ilgili “Şu ne demiş, bu ne demiş?” falan bu işlere pek takılmaz. Malumunuz hesap uzmanıdır ve atacağı her adıma da sayılara bakarak karar verir. Ha evet… Yaz aylarında rakamlar ondan yanaydı. Adı geçenler arasında Erdoğan’la kıyaslandığında kazanma şansı vardı. Ama diğerlerine oranla en sondaydı. Arşivlerde duruyor hepsi. Yapılan objektif, profesyonel araştırmalarda Mansur Yavaş Erdoğan’la yarışta en büyük fark atandı. Bir ara 20 puana bile çıkmıştı o fark. İkinci sırada 6-7 puan farkla Ekrem İmamoğlu vardı. Üçüncü sırada ise Kılıçdaroğlu yer alıyordu ve o da 4-5 puandı.

Son anketlere göre ise Yavaş’ın farkı bile geriledi. Şu an 9-10 puanlık bir fark atabildiği görülüyor. İmamoğlu 2 puanla, Akşener 5 ve Kılıçdaroğlu ise 9 puan fark yiyor. Daha açık yazayım; Son anketlere göre Kılıçdaroğlu seçimi büyük farkla kaybediyor görünüyor."