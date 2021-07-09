Adana’da uyuşturucu operasyonu: 'Sıfır Bir' oyuncusu da gözaltına alındı

Adana’da uyuşturucu satıcılarına yapılan operasyonda aralarında “Sıfır Bir” dizisinin oyuncusu Cengizhan Yurdutek’in da bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte ‘torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Gün boyu devam eden operasyon kapsamında ekipler S.A. (44), B.U.M. (44), H.Ö. (41) ve internette en çok izlenen diziler arasında olan ‘Sıfır Bir’ dizisinin oyuncularından Cengizhan Yurdutek’i de gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 470 gram bonzai, 728 uyuşturucu hap, 44 kök Hint keneviri, ruhsatsız 2 pompalı tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Hüseyin Ö. tutuklanırken, Cengizhan Yurdutek ile Serkan A. ev hapsi cezasına çarptırıldı, Bulut M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.