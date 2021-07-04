Adana’da 'Tarikatsız, Mafyasız, Patronsuz Bir Düzen…' buluşması

Adana'nın Akkapı mahallesinde, Akkapı Semt Evi’nin çağrısıyla “Tarikatsız. Mafyasız, Patronsuz Bir Düzen…” etkinliği düzenlendi.

Akkapı Mahalle Muhtarlığı yanında bulunan çocuk parkında düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını Akkapı Semt Evi adına Umut Serçe yaptı. Umut Serçe açılış konuşmasında şunları söyledi:

“Bizler Akkapı Semt Evi olarak bu etkinliği düzenliyoruz. Mahalle halkının bir dayanışma içerisinde hareket etmesi gerektiğini, sorunlarımıza birlikte çareler aramamız gerektiğini düşünüyoruz. Kısa süre önce bir ‘Dayanışma Çağrısı’ yayınladık. Bu Dayanışma Gecesi de ilk adımlarımızdan biri.

Bilindiği üzere bir pandemi süreci yaşadık ve evlere kapalı kaldık. Sosyalleşmeye, bir araya gelmeye hasret kaldık. Amaçlarımızdan biri pandeminin bizim üzerimizdeki bu olumsuz etkisini biraz dahi olsa kırmak… Ve gördük ki her şey, halka yasak. Patronlar fabrikalarını, alışveriş merkezlerini canımız pahasına açıp zenginliklerini artırırken, 19 yıldır ülkeyi karanlığa boğanlar miting düzenlerken salgın tehlikeli olmuyormuş. Bu örnekler bize, bu düzenin, bu düzeni yönetenlerin salgından daha tehlikeli olduğunu defalarca göstermiştir.

Ne demiştik çağrıda bulunurken, ‘Kapitalizm öldürür, dayanışma yaşatır!’. Bizleri sömürenlerden, aklımızla alay edenlerden çare beklemek nafile bir bekleyiştir. Nasıl bir ülkede, nasıl bir mahallede yaşamak istiyorsak, bir araya gelip çare aramamız gerekir.

Aklımızı ve vicdanımızı başkalarının ellerine teslim etmeyelim, gelin bu dayanışmayı büyütelim.”

'Tabloyu değiştirecek olan halkın örgütlü gücüdür'

Umut Serçe, konuşmasından sonra sözü TKP Parti Merkez Konseyi üyesi Aydemir Güler’e verdi. Aydemir Güler yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Yoldaşımın kurduğu cümleden başlamak istiyorum. Kapanma döneminde dışarı çıkmayı özlüyorduk. Biz bir siyasi bir partiyiz ve sadece kendi sağlığımız için değil toplumun bütünün sağlığı için bir sorumluluk hissetmek durumundayız; ancak karşı tarafta kısıt filan yoktu. Yaklaşık bir buçuk yıldır devam eden pandemi sürecinde siyasi iktidar salgınla mücadele etmedi. Salgınla mücadelede hedef ölü sayılarını yönetmek olabilir mi?

Türkiye'de bir buçuk yıl boyunca bütün eğitim durdu, ama Kuran kursları kapanmadı.

Dertleri salgınla mücadele etmek değildi. Onların da bizim de derdimiz sınıfsal.

Bir süre önce Pazar sabahları internet üzerinden yapılan itiraflar Türkiye'yi sarmıştı. Şimdi Twitter üzerinden devam ediyor. Bu itiraflardan anlıyoruz ki devlet, kamu bir ihale açtığında önce o ihaleye başvuruluyor sonra da ilgili mafyadan yardım isteniyor. Türkiye uyuşturucu ticaretinin önemli bir uğrağı ve bu işle iştigal olanlar öyle kaçakçı, karanlık yüzlü insanlar değil bizzat Türkiye'yi yönetenler bu işle iştigal ediyorlar. Bunlar itiraf ediliyor, ama itiraf ediliyor da ne oluyor?

Biz çıkmazsak, yan yana gelmezsek bunları gözümüzün içine baka baka itiraf ederler. Zannediyorlar ki bu böyle gider.

Ortaya çıkan itiraflar bilmediğimiz şeyler değil. Türkiye’de bilgi eksikliği yok, ama Türkiye toplumunun örgütlenme eksikliği var. Biz o yüzden sokağa çıkmak, yan yana gelmek sorunlarımıza ortak çözümler üretmek zorundayız.

TKP yalnızca emekçilere dayanır, emekçiler de yalnızca birbirlerine dayanabilirler. Buradan büyük bir güç çıkar.

Önümüzde muhalefetin bir tezi var. Bunlar ilk seçimde gidecekler tezi… Seçim 2023’te, hadi erkene alındı 1 yıl yani 365 gün. Biz o güne kadar kaç işçinin, kaç kadının öldüğünü saymaya devam mı edeceğiz?

Tabloyu değiştirecek olan halkın örgütlü gücüdür. Halk örgütlüyse belki o zaman seçim sandığı nefes alabilecek bir delik bulur. Biz halkın örgütlülüğünden korkmak değil, biz sadece oradan beslenebileceğimizi biliyoruz.

TKP, bu yılın başlarında bir çağrı yayınladı. 2023 çağrısı… Bu çağrının iki ayağı var. Biri TKP'ye omuz verin, TKP’yi temsil et çağrısıdır. İkincisi… Türkiye’de aynı yola baktığımız kesimler var. Çağrımız bunlaradır.

Dün 2 Temmuz’du. 2 Temmuz’un bugünlerin yaşanmasında payı var. 2 Temmuz bir organize eylemdi. Dediler ki, biz bu ülkeyi zapturapt altına almak için gözümüzü kararttık.

Biz bu düzeni, bu tarihi değiştireceğiz. Hepimize kolay gelsin.”

Aydemir Güler’den sonra sahneye TKP üye ve dostlarından oluşan müzik grubu çıktı. Grubun seslendirdiği şarkı ve marşlar hep birlikte söylendi.

Son olarak tekrar söz alan Akkapı Semt Evi temsilcisi Umut Serçe, mahalle halkını dayanışmaya omuz vermeye ve TKP gönüllüsü olmaya çağırdı.