Adana'da 'Tarikatsız, Mafyasız, Patronsuz Bir Düzen...' buluşması

Adana'da Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) çağrısıyla "Tarikatsız, Mafyasız, Patronsuz Bir Düzen..." buluşması gerçekleştirildi.

Adana'nın Beyazevler Mahallesi'nde Park Haouse Kafe'de düzenlenen etkinlikte ilk olarak bir müzik dinletisi yapıldı.

Hep birlikte okunan marşlardan sonra TKP Adana adına bir açılış konuşması yapıldı. Yapılan konuşmada Adana'nın tarihiyle, kültürüyle, yetiştirdiği sanatçı ve aydınlarla çok önemli bir kent olduğuna; ancak son zamanlarda isminin uyuşturucu ticaretiyle, Avrupa'dan ithal edilen çöplerle, işsizlik anıldığına değinilerek daha yaşanabilir bir kent kurmanın biricik yolunun sosyalist iktidardan geçtiği vurgulandı.

Açılış konuşmasından sonra söz alan TKP Parti Merkez Konseyi Üyesi Yavuz Karamahmutoğlu, sözlerine İzmir'de katledilen HDP üyesi Deniz Poyraz'ı anarak başladı. Sözlerinin devamında Yavuz şunları söyledi:

"Türkiye'nin dört bir yanında, en büyük kentlerden en ücra yerlere kadar bu tarz toplantılar organize ettik. Meydanlarda, sokaklarda bu halkın bu mafya düzenine teslim olmayacağını söyledik ve söylemeye devam edeceğiz.

TKP bir süredir bir çağrı yapıyor, bir metin yayınladı. 2023 için çağrıda bulunduk. 2023 Cumhuriyet'in 100. kuruluş yılı. Biz Cumhuriyet'in kazanımlarını sahipleniyoruz ve kendi iddiamız olan emekçilerin cumhuriyetini kurmak için mücadele ediyoruz. Bizim için böyle sembolik bir anlamı var, ama biz Cumhutiyet'le ortaya çıkan değerlerin gerisine düşemeyiz.

AKP de 2023 diyor, ama AKP kendi kuruluşu ve kurtuluşu için bir anlama dönüştürmeye çalışıyor 2023'ü.

Bir de muhalefet var. Muhalefet de 2023'ü seçimler dışında bir yere oturtmuyor. Sürekli sandığa işaret ediyor.

Biz neye karşıyız ve neye çağrı yapıyoruz? Bizim kırmızı çizgi diyeceğim üç tane madde var. Biz gericiliğe, emperyalizme ve sermaye karşıyız. Bunun dışındaki maddeler bir şekilde ele alınabilir, ama bu maddelerde kırmızı çizgi çekmek zorundayız. Bu değerler etrafında bir araya gelebiliriz, bu değerler etrafında bir araya gelmeye çağırıyoruz.

Halk ne zaman sokağa çıksa AKP'ye tokat indirdi, ne zaman sandığa işaret edildi AKP bir şekilde işin içinden sıyrıldı.

Halk örgütlenirse, sokağa çıkarsa, birlikte hareket ederse neler olabileceğini Türkiye'nin yakın tarihinde gördük.

Türkiye'de 2023' bir düzen değişikliği talebiyle girmezsek hiçbir şey değişmeyecek.

Gelin hep beraber yapalım bu işi. Hepimizin bu mücadeleye katacakları vardır. Gelin yan yana gelelim, kol kola girelim."

Yavuz'dan sonra Türkiye Komünist Gençliği ve Solcu Liseliler temsilcileri söz alarak eğitim sistemindeki eşitsizliklerin pandemi süreciyle daha da arttığını dile getirdiler.

Etkinlik örgütlenme çağrısıyla sona ererken katılımcılarından bazıları TKP'ye gönüllü üyelik başvurusu yaptı.