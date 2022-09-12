Adana’da sulama kanalı bilançosu: 28 ölü

Adana'da, yüksek hava sıcaklığında serinlemek isteyenler yaz boyunca sulama kanallarına girdi. Serinlemek isteyen 28 kişi bu yaz kanallarda boğuldu. Son 10 yılda ise 288 kişi, sulama kanallarında hayatını kaybetti.

Eylül ayının ortalarına gelinmesine rağmen hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi nedeniyle kentteki çocuk ve gençler, tehlikeye aldırış etmeden sulama kanallarında yüzmeye devam etti. Yüreğir ilçesi Ege Bagatur Bulvarı’ndaki sulama kanalına giren çocuklar, akrobatik hareketler yaparak, uyarıları dikkate almadı.

Kanalda yüzen İbrahim Sucu, "Bize istedikleri kadar ceza yazsınlar, kanalda yüzmeye devam ederiz. Kış aylarında bile gelip, yüzüyoruz. Burada yüzmekten korkmuyoruz" dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ise kanala gelerek, çocukları sudan çıkardı. Çocukların, zabıta ekiplerinin gitmesinin ardından yüzmeye devam ettiği görüldü.