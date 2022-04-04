Adana'da parkta kalan kadın: Ölmek istemiyorum, 3 çocuğum var

Mersin’in Tarsus ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Yasemin B. (26) Tarsus’tan Adana’ya gelip Merkez Park'ta yaşamaya başladı.

İHA muhabirine yaşadıklarını anlatan Yasemin B. ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyleyerek yardım istedi.

Yasemin B. şöyle konuştu:

“Ben daha 14 yaşında Van’dan gece eve giderken birden fazla kişinin tecavüzüne uğradım. Uyandığımda çırılçıplaktım sokakta herkes bana bakıyordu. Bu olaydan dolayı ailem beni istemedi. 18 yaşıma kadar yurtta kaldım. Anne ve babamı yıllarca görmedim. 18 yaşından sonra yurttan çıkıp Tarsus’a geldim eşimle tanıştım ona yaşadığım olayları anlattım beni kabul etti. Evlendik 3 çocuğumuz oldu.

Hem eşim, hem kayınbabam hem de görümcelerim beni sürekli dövdü. Ancak ben bunlara sesimi çıkarmadım, hepsine dayandım. Bir yıl önce de eşimden ayrıldım, ama birlikte yaşamaya devam ettik. En son cezaevine girince baskılara dayanamayıp kaçtım. Kaçarken de eşimin amcasının oğlu beni otogara bıraktı. Bunu öğrenen kayınbabam benim namussuzluk yaptığımı düşünerek benim ölüm fermanımı vermiş. Şimdi her yerde beni öldürme için arıyor. Ben daha çok küçüğüm benim 3 tane çocuğum var. Ben ölmek istemiyorum yaşamak istiyorum. Ne olur bana yardım edin. Ben bir şey yapmadım. Ben namussuzluk yapmadım. Kaçtığım için pişman oldum. Ancak kesinlikle namussuzluk yapmadım.”