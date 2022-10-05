Adana’da orman yangını

Saimbeyli ilçesinde çıkan orman yangınına akşam saatlerinde müdahale devam ediyor.

Haber Merkezi

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, Aksaağaç bölgesinde saat 15.30 sularında çıkan orman yangını, zorlu arazi koşulları nedeniyle havadan müdahaleyle söndürülmeye çalışıyor.

Saimbeyli ilçesinde kızılçam ormanlarının bulunduğu alanda çıkan orman yangınına orman yangın söndürme ekipleri arazinin sarp ve dik olması nedeniyle karadan hortum serilerek söndürme çalışmalarına destek veriyor. 4 helikopter, 3 uçak, 18 arazöz, 8 su tankı, 5 yer ekibi, 1 dozer ile yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. (İHA)

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