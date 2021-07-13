Adana'da köpeğine şiddet uygulayan kadına 11 bin 467 lira ceza

Adana’da bir kadın, evinin balkonunda köpeğine tekme ve yumrukla saldırdı. Çevredekilerin cep telefonuyla kaydettiği anların sosyal medyada yayınlanmasıyla valilik harekete geçti ve köpeğin sahibi hakkında inceleme başlatıldı. Kadına 11 bin 467 lira ceza kesildi.

Adana Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ihbar hattına köpeğe şiddet uygulanma anının görüntülerinin ulaşmasının ardından çalışma başlatıldığı belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Ö. Ö.'nün pitbull cinsi yasaklı ırk köpeğine şiddet uyguladığının belirlendiği dile getirildi ve "Pitbull cinsi köpek Büyükşehir Belediyesine ait barınağa teslim edilmiş, köpek sahibi Ö. Ö.'ye 'Yasaklı Hayvanı Sahiplenmek ve Hayvana Eziyet' maddelerini ihlalden 11 bin 467 lira ceza uygulanmıştır" denildi.