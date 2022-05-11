Adana'da kalaşnikoflu saldırı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde gece saat 02.00 sıralarında evinin yakınındaki sokakta yürüyen Nurullah Kaçar, motosikletle yanına yaklaşan iki kişinin kalaşnikof ve tabancalı saldırısına uğradı. Bacağından ve kolundan yaralanan Kaçar, sokaktaki bir eve sığınırken, şüpheliler ise motosiklet ile olay yerinden kaçtı. Kaçar hastaneye kaldırılırken, polis olay yerinde 4 adet tabanca, 10 adet de kalaşnikof kovanı bulundu.

DHA'nın haberine göre polisin ara sokaklarda bulduğu şüphelilerin kullandıkları motosiklet devrildi. İki kişi gözaltına alınırken, motosikletin yanında saldırıda kullanılan kalaşnikof marka silah ve kutu içinde 100 mermi bulundu.