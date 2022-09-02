Adana'da kadın cinayeti: 'Neden dışarı çıkıyorsun?'

Adana'da eski eşi Şermin Sarı'yı başına taşla vurularak öldüren Erhan Poyraz tutuklandı.

İHA'nın haberine göre 2 çocuk annesi Şermin Sarı (33), eşi Erhan Poyraz (35) ile 2 yıl önce boşandı. Bir süre sonra yeniden bir araya gelen çift birlikte yaşamaya başladı. Sarı geçen ay Poyraz hakkında uzaklaştırma kararı aldı ancak kararın 5 gün önce sona erdiği öğrenildi.

Dün saat 05.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi’nde meydana gelen olayda Poyraz, Sarı'yı darp etti. Evin bahçesinde taşla Sarı’nın başına defalarca vuran Poyraz daha sonra kaçtı.

Komşuları, Sarı’nın “Yeter” diye çığlık attığını duyunca durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekibi, evin bahçesinde Sarı’yı hareketsiz halde yatarken buldu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekibi, Sarı’nın öldüğünü saptadı.

Polis ve savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Sarı’nın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın ardından polis merkezine giden Erhan Poyraz teslim olup, cinayeti itiraf etti.

Cinayet Büro Amirliği’ne götürülen Erhan Poyraz, “Olay günü ‘Neden dışarı çıkıyorsun?’ diye sordum. Bana, ‘Sen karışamazsın, istediğim zaman çıkarım’ deyince öfkelendim" dedi. Öte yandan Sarı’nın, geçtiğimiz ay eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı çıkardığı, bu kararın da 5 gün önce sona erdiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erhan Poyraz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.