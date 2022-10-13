Adana’da kadın cinayeti: Eski sevgilisini katletti

Adana'nın Yüreğir ilçesinde Burak A., bir süre önce ayrıldığı Bahar Torun ile barışmak için evine gitti. Bahar T.’nin olumsuz cevap vermesi üzerine ikili arasında sokak ortasında tartışma çıktı.

DHA'da yer alan habere göre, Burak A., belinden çıkardığı tabancayla Bahar Torun’a ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bahar Torun, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı.

Bahar Torun, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Torun'un cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Burak A.’nın yakalanmasına dönük soruşturma devam ediyor.