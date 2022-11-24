Adana'da kadın cinayeti: Eşini tüfekle öldürüp kaçtı

Adana'nın Seyhan ilçesinde Yeşilyurt Mahallesi'nde saat 07.00 sıralarında meydana gelen olaya göre, Abdullah T., eşi Müzeyyen T.'ye henüz bilinmeyen bir nedenle pompalı tüfekle ateş açtı.

DHA'nın haberine göre, saçmaların isabet ettiği Müzeyyen T. yere yığılırken Abdullah T. ise evden kaçtı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin kontrolünde 3 çocuk annesi Müzeyyen T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerindeki incelemenin ardından Müzeyyen T.'nin cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Abdullah T.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.