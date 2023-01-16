Adana'da kadın cinayeti: 17 yaşındaki oğlu tarafından öldürüldü

Dün akşam saatlerinde Adana'nın Yüreğir ilçesinde, 17 yaşındaki Berat Akgül, tartıştığı annesi Mine Akgül ve dayısı Kadir D.'yi silahla vurarak yaralamıştı.

Berat Akgül tarafından tabancayla vurulan 40 yaşındaki Mine Akgül, tedavi gördüğü Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Mine Akgül'ün cesedi, yapılan işlemlerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayda yaralanan Kadir D.'nin ise ayakta tedavi edildiği belirtildi.

Zanlının yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi. (AA)