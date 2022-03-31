Adana’da IŞİD operasyonu: 7 gözaltı

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, IŞİD adına faaliyette bulunduğu ileri sürülen yabancı uyruklu şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Daha önceki dönemlerde yakalanan örgüt mensuplarından ele geçen dijitallerde IŞİD içerisinde faaliyet yürüttüklerine dair; fotoğraf ve videoları bulunan 7 şahıs hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığının gözaltı kararı çıkarmasının ardından ekipler, 7 zanlının adreslerine operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 7 zanlı, adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. (İHA)