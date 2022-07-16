Adana'da işçi cinayeti: 2 kişi yaşamını yitirdi

Adana Çukurova ilçesi Esentepe Mahallesi’nde apartman inşaatında bina önüne atık su borusu döşenmesi sırasında toprakta göçük meydana geldi.

İddiaya göre, bina önüne atık su borusu döşenmesi sırasında toprakta göçük meydana geldi. O sırada binada çalışan Bahri Ustaoğlu ve inşaat mühendisi Yasin Doğan, göçük altında kaldı. İnşaatta çalışan işçiler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verip arkadaşlarını kurtarmak için toprağı kazmaya başladı.

Olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri, Ustaoğlu ve Doğan’ı göçük altından çıkarttı. Sağlık ekiplerine teslim edilen 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ustaoğlu ve Doğan’ın cenazeleri, otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.