Adana'da Furkan Vakfı üyelerine sert müdahale

Adana'da "Özgürlük Yürüyüşü" adı altında basın açıklaması yapmak isteyen Furkan Vakfı üyelerine polis biber gazı ve coplarla müdahale etti, çok sayıda kişi darp edildi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Adana'da Furkan Vakfı üyeleri "Özgürlük Yürüyüşü" adı altında Atatürk Parkı'nda basın açıklaması yapmak istedi. Parkı ablukaya alan polis, Adana Valiliği'nin kent genelindeki eylem ve etkinlik yasağını gerekçe göstererek, açıklamaya izin vermeyeceğini belirti. Furkan Vakfı üyelerinin dağılmaması üzerine polis, biber gazı ve coplarla müdahale ederken, çok sayıda kişi darp edildi.