Adana'da ev yangını: 1 ölü, 3 yaralı

Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi’ndeki Hayal Apartmanı’nın 2’nci katında saat 23.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

DHA'da yer alan habere göre, komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekipler, yaralı 3 kişiyi evden çıkardı.

Yangın, yarım saatlik müdahalenin ardından söndürülürken, alevlerin arasında kalan bir kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.