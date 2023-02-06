Adana'da depremden dolayı bir bina yıkıldı

Adana'da Barış Manço Bulvarı'nda bir bina Maraş merkezli depremin etkisiyle yıkıldı.

Haber Merkezi

Adana'nın Çukurova ilçesinde Barış Manço Bulvarı'nda bir bina Maraş merkezli depremin etkisiyle yıkıldı.

Maraş'ta 7,4 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından artçı sarsıntılar çevre illerde de etkisini göstermeye devam ediyor.

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Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem