Adana'nın Çukurova ilçesinde Barış Manço Bulvarı'nda bir bina Maraş merkezli depremin etkisiyle yıkıldı.
Maraş'ta 7,4 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından artçı sarsıntılar çevre illerde de etkisini göstermeye devam ediyor.
Haber Merkezi
Buğrahan Aydın - Gamze Kulak
Adana'da depremden dolayı bir bina yıkıldı
Adana'da Barış Manço Bulvarı'nda bir bina Maraş merkezli depremin etkisiyle yıkıldı.
Haber Merkezi
Adana'nın Çukurova ilçesinde Barış Manço Bulvarı'nda bir bina Maraş merkezli depremin etkisiyle yıkıldı.
Maraş'ta 7,4 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından artçı sarsıntılar çevre illerde de etkisini göstermeye devam ediyor.