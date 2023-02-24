Adana'da deprem sonrası madende göçük altında kalan işçi yaşamını yitirdi

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 20.37'de meydana gelen 3,5 şiddetindeki deprem sonucu, Feke ilçesi Kısacıklı Mahallesi Darıbükü mevkisinde bulunan çinko madeninde göçük oluşmuştu.

Madende çalışan Arif Karayavuz (29), göçük altında kalmış, bölgeye sağlık ve CANKUR ekipleri sevk edilmişti. İlk müdahalesi sağlık ekiplerince yapılan Karayavuz, önce Feke Devlet Hastanesi'ne ardından Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesin'e sevk edilmişti.

Karayavuz'un kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Karayavuz'un, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kendisi gibi maden işçilerinden oluşan ekiple Afşin ilçesine gittiği, içinde yer aldığı ekibin enkaz altından bir kişiyi canlı çıkardığı belirtildi. (AA)