Adana'da çinko madeninde göçük: 2 işçi yaralandı

Adana'nın Tufanbeyli ilçesindeki çinko madeninde kontrollü olarak dinamit patlatılması sonucu işçiler Muhammet Arslan (47) ile Kerim Coşkunca (41) göçük altında kaldı. Toprak yığının altından çıkarılan işçiler, hastaneye kaldırıldı.

DHA'nın haberine göre ilçeye bağlı Akçal Mahallesi'nde faaliyet gösteren çinko madeninde çalışan işçiler, kontrollü olarak dinamit patlattı. Bu sırada cep olarak adlandırılan bölgeye ulaşamayan işçiler Muhammet Arslan ile Kerim Coşkunca oluşan göçüğün altında kaldı.

İşçilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İşçilerin de destek verdiği çalışmayla Arslan ve Coşkunca göçük altından çıkarıldı. İlk müdahalelerinin ardından Tufanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçiler, daha sonra Kozan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan işçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Jandarma olayla ilgili çalışma başlattı.