Adana'da cemevine saldırı: Duvara küfürler yazıldı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde 1 ay önce açılışı yapılan Hacıbektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Cemevi’nin duvarına hakaret içerikli çizimler yapılıp küfürler yazıldı.

DHA'nın haberine göre Büyükşehir Belediyesi tarafından 2018 yılında yapımına başlanan ve etrafı tel örgülerle çevrili olan cemevine yapılan saldırı güvenlik kameralarına yansıdı. Saldırıyla ilgili konuşan Ceyhan Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanı Bahadır Odabaşı, daha önce de tel örgülerden atlayarak içeri giren kişilerin olduğunu ve onları uyardıklarını ifade etti.

Odabaşı şunları söyledi:

“Gece izinsiz giren vatandaşları emniyete bildirdik ve gerekli işlemlerin yapılmasını istedik. Acilen okullara ve camilere sağlanan özel güvenliğin cemevimize de sağlanmasını istiyoruz. Cemevimize yapılan zarar ve tahribat her geçen gün artmaktadır. Bu konuda acil bir önlem alınmasını istiyor ve suçluların derhal yakalanarak hukuk önünde cezalandırılmasını ve acilen gece cemevimizin güvenliğinin sağlanmasını talep ediyoruz.”