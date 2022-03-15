Adana'da bir kadın darp edildiği evden yalın ayak kaçarak kurtuldu

Adana'nın Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde üç çocuk annesi G.A., birlikte yaşadığı "dini nikahlı" H.A. ile yaşadığı evden iki çocuğuyla birlikte ayrıldı.

Olay yerine giden ekipler, evde iki yaşında bir erkek çocuğu olduğunu tespit etti. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen çocuk polis aracına bindirildi. G.A. ise yolda 300 metre mesafede bir duvar kenarında yarı baygın halde bulundu.

Yanında ismi belirtilmeyen iki çocuğu da bulunan G.A. olay yerine gönderilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kafası duvara vurularak darp edildiği öğrenilen G.A'nın iki çocuğuyla, kilitli kapının kırık kısmından yalın ayak çıkıp evden kaçtığı belirlendi.

Polis, olayın ardından kaçan H.A'yı yakalamak için çalışma başlattı.