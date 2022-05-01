Adana'da 1 Mayıs için binlerce yurttaş Uğur Mumcu Meydanı'nda buluştu

Adana'da Kasım Gülek Köprüsü üzerinden toplanıp Uğur Mumcu Meydanı'na yürüyen binlerce kişi 1 Mayıs'ı coşkuyla kutladı.

Uğur Mumcu Meydanı'nda kurulan miting kürsüsünden tertip komitesi adına yapılan konuşmada, "Tek adam rejiminin sona ermesi, demokrasi ihtiyacı ve köklü bir değişim talebi mutlu bir azınlık dışında tüm kesimlerin ortak talebidir. Emeğin, eşitliğin, özgürlüğün, demokrasinin, barışın, laikliğin hâkim olduğu, işsiz kalınmadığı, aç yatılmadığı bir dünya ve ülke istiyoruz. Birleşerek yaratacağız. Herkesin güvenceli ve insanca çalıştığı bir işinin olduğu, ekonomik krizlerin, salgınların faturasının emekçilere yıkılmadığı, mültecilik statüsünün tanındığı bir gelecek istiyoruz. Birleşerek gerçekleştireceğiz" denildi.

Yapılan konuşmalarla devam eden miting, halaylarla sona erdi.

TKP alana, "Bu düzeni yıkacağız" pankartıyla alana girdi.

TKP Adana İl Örgütü pankart, bayrak ve dövizleriyle Adana 1 Mayıs'ındaki yerini aldı. Kasım Gülek Köprüsü'nden yürüyüşe başlayan TKP, Sular'a ulaşarak burada bir açıklama gerçekleştirdi.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"AKP yirmi yıldır iktidarda, patronlar gününü gün etsin diye iş başında. Millet İttifakı, AKP eskileri ise düzene değil AKP'ye muhalifler sadece. AKP tökezlerse diye sermayenin yedek lastiği görevini yerine getiriyorlar ve ne hiçbirisi emekçilerin taleplerine ne yanıt vermeyi düşünüyor ne de buna dair bir çözüm önerebiliyorlar.

İşçi sınıfı güçlüdür. Saraylar yıkar saltanatlar devirir. Ne padişahlara boyun eğmiştir ne de sultanlara. Bugün iktidarın en büyük korkusu ise işçi sınıfının gücünün farkına varması ve bir araya gelmesidir. İşte bu güç, bugün ülkemizi aydınlığa kavuşturacak ve patronların saltanatına son verecek tek güçtür."