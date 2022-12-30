Adana ve Mersin'de IŞİD operasyonu

Adana ve Mersin'de IŞİD'e yönelik operasyonlar düzenlendi.
AA'nın haberine göre Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, geçmiş dönemde IŞİD adına faaliyette bulundukları ileri sürülen 10 şüphelinin kentte olduğunu tespit etti.
10 ayrı adrese baskın yapıldı. Baskın yapılan adreslerde arama yapılırken, gözaltına alınan bazı şüpheliler Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Mersin'de ise IŞİD üyesi oldukları iddia edilen 11 zanlının yakalanması için operasyon düzenlendi.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kimliği belirlenen biri Fransa uyruklu 11 şüphelinin adresine şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Dron destekli operasyona yaklaşık 250 polisin katıldığı belirtildi.
Polisin zanlıları yakalamaya yönelik çalışması ve adreslerdeki aramaları devam ediyor.