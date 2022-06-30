Adana, Mersin ve Eskişehir'de ekmeğe zam: En ucuz ekmek 4 lira oldu

Adana ve Mersin'de Fırıncılar Odası un fiyatlarındaki artış, zamlar ve artan maliyetlerden dolayı ekmeğe zam yaptıklarını duyurdu. Yapılan zamla birlikte 3 liradan satılan 210 gram pide ve somun ekmek 4 lira oldu.

Zamların 1 Temmuz gününden itibaren geçerli olacağı ifade edilirken 250 gramlık ekmeğin ise 5 liradan satışa sunulacağı duyuruldu.

Adana ve Mersin'den sonra bir zam da Eskişehir İç Anadolu Fırın İşletmecileri Sendikası'ndan geldi. 200 gram ekmeğin 4 liraya, 250 gramın ise 5 liraya çıkarılması talebi onaylan sendika başkanı Musa Kazım Mülazımoğlu, zamlı ekmek fiyatının Kurban Bayramı’nın ardından uygulanacağını duyurdu.