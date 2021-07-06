Adana merkezli 12 ilde 'change' TIR operasyonu: 34 gözaltı

Adana'da suç örgütü kurarak motor ve şasi numaralarını değiştirdikleri "rehinli", "çalıntı", "hacizli" ve "yakalamalı" TIR'ları piyasaya sürdükleri iddia edilen şahıslara yönelik çalışma başlatıldı.

AA'da yer alan habere göre, yaklaşık 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından 42 kişiye yönelik Adana merkezli İstanbul, Bursa, Kütahya, Trabzon, Ankara, Konya, Mardin, Batman, Şanlıurfa, Gaziantep ve Osmaniye'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 34 kişi gözaltına alındı, motor ve şasi numarası değiştirilmiş 137 TIR bulundu.

Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda, çeşitli araçlara ait 10 araç beyni, 2 beyin okuma cihazı, 15 şasi, ruhsatsız tabanca, bu silaha ait 150 mermi, yaklaşık 2 milyon liralık çek ve senet ile 150 bin TL ele geçirildi.

Öte yandan, şahısların suçtan elde ettikleri değerlendirilen yaklaşık 150 milyon liralık mal varlıklarına ve banka hesaplarındaki paralara mahkemece tedbir kararı uygulandı.

Adreslerinde bulunamayan 8 şahsa dönük çalışmalar sürüyor.